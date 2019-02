Politie Oost-Nederland stelt medewerker buiten functie na ‘ernstig plichtsverzuim’

Festival in Zyfflich keert terug naar de oude blues

15:05 ZYFFLICH - De bluesavond in Zyfflich - net over de grens bij Beek - trok de laatste jaren minder bezoekers dan vroeger. Dus gaat het Nederlands-Duitse festival Blues in Zyfflich terug naar de roots en kiest voor ouderwetse blues, in plaats van crossovers en nieuwe stromingen.