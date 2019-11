Politie op scherp voor sint-intocht Nijmegen, hooligans dreigen met actie

Nijmeegs restaurant De Firma stopt en gaat verder als wijnbar

7:07 NIJMEGEN - Horeca-ondernemer Bas Hoebink stopt met restaurant De Firma aan de Lage Markt in de Nijmeegse benedenstad. Ook stapt hij per 1 januari uit Pizza Pasta, een restaurant in Wijchen dat hij samen met een vriend is begonnen.