Politie: overleden vrouw die buiten op afgedankt bed lag is 49-jarige Nijmeegse; geen misdrijf

NIJMEGEN - Na uitgebreid onderzoek heeft de politie vastgesteld dat de vrouw die vrijdagochtend dood is aangetroffen in Nijmegen niet door een misdrijf om het leven is gekomen. Inmiddels is bekend dat het om een 49-jarige Nijmeegse vrouw gaat. De familie is op de hoogte gesteld van haar overlijden, laat de politie weten.

Het stoffelijk overschot van de vrouw werd vrijdagochtend gevonden op het binnenplein van een flatcomplex in in Nijmegen. Het lichaam lag op een afgedankt bed dat naast twee bovengrondse afvalcontainers stond. Direct na de vondst sloot de politie het hele binnenterrein af en begon een uitgebreid onder zoek door de forensische recherche.

Identiteit achterhalen

Gedurende de hele dag konden bewoners alleen de woningen in en uit als zij zich konden identificeren. Het uitgebreide (sporen)onderzoek was nodig om vast te stellen wat met de vrouw gebeurd was. Of er sprake was van een misdrijf en ook om erachter te komen wat de identiteit van het slachtoffer was.

Aan het einde van de dag bleek dat de vrouw mogelijk een bewoonster was van een van de appartementen in het wooncomplex. Op deze zaterdag maakt de politie bekend dat de identiteit van de vrouw is vastgesteld. Het onderzoek is afgesloten.

Vincent buitenhuis van verhuurder SSH& van het appartementencomplex: ,,We hebben inmiddels de bevestiging dat het inderdaad om een huurder van ons gaat die is overleden op Boeckstaetehof. De politie heeft een misdrijf inmiddels uitgesloten. De familie van onze bewoonster is inmiddels geïnformeerd.