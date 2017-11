Politie pikt belediging niet

Top 2000 is niet van oude mannen

17:04 NIJMEGEN - De Top 2000 wordt door velen gezien als een lijst van oude nummers, opgesteld door mannen van boven de 50. Dat beeld klopt niet In Nijmegen was in 2016 een derde van de stemmers tussen de 20 en 25 jaar oud. Dat levert enkele verrassende nummers op in de plaatselijke Top 10 van vorig jaar.