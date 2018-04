Politie start nieuw 'lente-offensief' tegen alcoholmisbruik in Nijmeegse parken

Een vader die met zijn gezin gezellig in het gras ligt en een wijntje drinkt, hoeft niet bang te zijn voor een gebiedsontzegging, benadrukt een medewerker van de politie in Nijmegen-Noord. ,,Het gaat om de mensen die structureel overlast veroorzaken. Zo hebben we eerder veel gedoe gehad met jongeren die bij het leeuwenbeeld in het Kronenburgerpark alcohol dronken. Dat soort dingen zorgen voor irritatie bij mensen die gewoon lekker in het park liggen en van de zon willen genieten.’’



,,Natuurlijk is het zo weer lekker om in het park te zijn met een wijntje en een barbecuetje erbij’’, vervolgt de agent. ,,En natuurlijk willen we niet op alle slakken zout leggen, maar heel officieel gezien mag je op straat geen alcohol drinken.’’ Hij wijst op een bordje bij de ingang van het Kronenburgerpark in Nijmegen waarop staat dat het verboden is alcoholische dranken te nuttigen in het park.