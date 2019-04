Politie verhuist van Stieltjesstraat naar Tarweweg

Grote Broek houdt congres voor Antifa, inclusief workshops zelfverde­di­ging

10:46 NIJMEGEN - Een cursus zelfverdediging, een lezing over de gevaren van het conservatief-christelijke Civitas Christiana en een discussie over de invloed van extreem-recht in de mainstream-media. Het is zomaar een greep uit het programma van het Hannie Schaft Congres, dat zaterdag 18 mei in de Grote Broek in Nijmegen wordt gehouden.