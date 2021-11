Politie vindt drugslab en vuurwapens in Nijmeegse woonwijk: vier arrestaties

Alles wordt anders bij de VVV Rijk van Nijmegen: nieuwe citystore in de stad, informatie­pun­ten in de regio

In het centrum van Nijmegen moet in de eerste helft van 2022 een VVV Citystore geopend worden waar bezoekers van de stad lokale producten kunnen kopen, informatie krijgen over trekpleisters en inspiratie opdoen voor hun dagje uit. Deze nieuwe VVV vervangt het toeristische centrum dat nu nog is ingericht in de stadsschouwburg.

1 november