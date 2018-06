Politie vindt drugslab in Nijmegen, drie verdachten opgepakt

video De Gelderse paradox: Geld genoeg, maar hoe raak je het kwijt?

13:55 Was de provincie Gelderland een persoon, dan stond ze op nummer 2 in de Quote 500. Ver achter Charlene de Carvalho-Heineken, die 12,5 miljard euro bezit. Dat wel. Maar met een vermogen van 4.424.860 euro is Gelderland rijker dan Frits Goldschmeding, de oprichter van Randstad Uitzendbureau die zich met 4,3 miljard tevreden moet stellen.