Politie vraagt experts om hulp bij dossier autobranden

In de politieregio Oost-Nederland gaan elk jaar honderden auto’s in vlammen op. Dit jaar – gemeten tot 1 augustus – staat de teller op 210 branden. In 2017 waren er in heel het jaar 464 autobranden, 2016 zelfs 548 en een jaar eerder 295. In plaatsen als Arnhem, Ede, Nijmegen en Culemborg gingen veel auto’s in vlammen op.



,,Niet al deze branden zijn aangestoken, maar een flink deel ervan zeker wel’’, zegt politiewoordvoerder Simen Klok. ,,Het is een groot maatschappelijk probleem. De impact is groot. De branden zorgen voor veel schade, maar ook voor gevaar voor omwonenden.”



De politie krijgt echter nauwelijks grip op de daders. Klok: ,,De onderzoeken zijn heel intensief. Er werken veel mensen aan, ze duren lang. Maar we pakken niet altijd iemand op. Ik kan niet alle details vertellen, simpelweg omdat we mensen niet op een slecht idee willen brengen. Maar je kunt wel vaststellen dat bewijs door de hitte vaak verloren gaat. Bovendien is het heel moeilijk om de ene brand aan de andere te koppelen. Daardoor weten vaak niet of er sprake is van één en dezelfde dader.”