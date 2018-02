Domino's Pizza in Nijmegen overvallen, politie zoekt naar twee personen

Meeste bewoners Boszicht weer terug in woning na klein brandje

16:42 NIJMEGEN - In de loop van zaterdagmiddag zijn op twee na alle bewoners van de twintig woningen op de verdiepingen zeven en acht van verzorgingshuis Boszicht in de Nijmeegse wijk Brakkenstein weer teruggekeerd in hun kamers. De ouderen moesten hun appartementen zaterdagochtend plotseling verlaten omdat omstreeks tien uur een brandje was ontstaan in een woning. Een matras had vlam gevat.