Politie zoekt naar vermiste Tommy (29) uit Nijmegen

Computerstoring bij Radboud opgelost

26 januari NIJMEGEN - De storing bij het Radboudumc is opgelost. Het ziekenhuis moest vrijdagmiddag per direct de spoedeisende hulp sluiten vanwege een storing in het computernetwerk. Patiënten werden doorverwezen naar andere ziekenhuizen. Sinds 22.00 uur is de spoedeisende hulp weer in bedrijf.