Politiechef is 'helemaal klaar met gevaarlijk oud en nieuw'

De overgang van 2017 naar 2018 voltrok zich in het verspreidingsgebied van de Gelderlander ogenschijnlijk rustig. Grotere incidenten bleven beperkt tot enkele forse branden: een basisschool in Meteren en een grote opslagloods in Boxmeer werden verwoest. Een woningbrand eiste in Buren een dode.

Biblebelt

Voor Oost-Nederland bleek ook dit jaar het district Gelderland-Zuid opnieuw het meest onrustig. Hier waren ruim 250 politiemensen op de been: ruim tien keer zoveel als normaal. Vooral de Biblebelt geldt als 'oorlogsgebied'. Ook nu was de politie opnieuw het drukst in dorpen als Beesd, Dodewaard en Waardenburg. In Tiel moest de ME de brandweer beschermen. In Waardenburg werd tegen 3 uur hard ingegrepen om met vuurwerk gooiende jongeren tot orde te roepen. Mogelijk bleef het aantal incidenten op de biblebelt beperkte doordat oudjaarsdag op zondag viel.