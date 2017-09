Politiehond in opleiding vindt drugslab bij de buren

Natuurlijk hadden andere bewoners weleens een rare lucht geroken uit de garagebox aan de Nijmeegse Turkooisstraat. En binnen vaten zien staan. En jerrycans met zo'n doodskopje erop. Maar je denkt niet meteen het ergste van je buren, toch? Het was voor de flatbewoner, die nu vastzit, dan ook domme pech dat een van zijn buren politiehonden opleidt.



Zoutzuur

,,Ze heeft voor de deur staan blaffen en bleef maar melden dat ze iets rook dat niet klopte. Op basis daarvan heb ik de politie gevraagd te komen kijken of er iets aan de hand is'', zegt het baasje van Harley. ,,Dat is heel serieus genomen, want ze zijn de volgende dag al gekomen. De hele straat werd afgezet. Dus het was echt niet in orde. Er stonden kennelijk heel giftige stoffen, zoutzuur heb ik gehoord. De damp was zo giftig dat de hele flat is ontruimd.''