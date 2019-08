Politiek wil harde maatregelen tegen drugsdealers en junkies in Nijmegen

40 jaar na de ‘vergeten’ treinramp van Nijmegen: ‘Het leek wel oorlog’

7:30 NIJMEGEN - 28 augustus 1979 is een zwarte dag in de geschiedenis van de Nederlandse Spoorwegen. Bij een frontale botsing tussen twee treinen in Nijmegen kwamen acht mensen om het leven. Vandaag is het precies 40 jaar geleden dat deze treinramp plaatsvond, een van de ernstigste van de na-oorlogse geschiedenis.