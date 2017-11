Politiepaard overlijdt bij demonstraties in Nijmegen

Win­ter­tuin­fes­ti­val: nieuwe schrijvers en gesprekken over boeken

12:29 NIJMEGEN - Schrijvers, voordrachten en gesprekken over literatuur. Daarvoor liep gisteren Doornroosje vol. Het was weer Wintertuinfestival, het grote literatuurfestival van Nijmegen. De bezoeker moest kiezen want er was veel tegelijk.