Pretpark Tivoli even zonder stroom, storing inmiddels verholpen

Zes componis­ten houden een oogje in het zeil in deze straat, nu maar hopen dat graffiti wegblijft

NIJMEGEN - Het was een blinde, witte muur die duidelijk te veel uitnodigde om graffiti-tags op te spuiten. Voortaan houden zes componisten een oogje in het zeil. ‘Mooi’, ‘wat leuk’, ‘en nu hopen dat het zo blijft’, reageren passanten in de Mozartstraat, waar kunstenaar Remco W. Visser aan zijn muurschildering werkt.

22 april