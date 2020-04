Primeur voor Nijmegen: Hengstdal een van eerste ‘oude’ Nederlandse wijken met eigen warmtenet

Horeca-uitzendbu­reau Mise en Place failliet, onder andere catering­per­so­neel NEC getroffen

14:07 NIJMEGEN / ARNHEM - Horeca-uitzendbureau Mise en Place is failliet, melden zij vrijdag in een brief aan het personeel. Het bedrijf had meer dan 50 kantoren: in Arnhem, Nijmegen, de rest van het land en het buitenland. Het leverde onder meer personeel voor de catering van voetbalclub NEC.