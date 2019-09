Pro Persona zette beveiligers in als zorgpersoneel

Dat blijkt uit onderzoek van De Gelderlander naar het in financiële nood verkerende Pro Persona. In de hele GGZ-sector is sprake van tekorten aan voldoende gekwalificeerd personeel. Binnen Pro Persona leverde een speciaal uitzendbureau beveiligers voor enkele afdelingen, maar die hadden niet allemaal affiniteit en ervaring met de zorg. Zij werden wel geacht om zorgklussen te doen, zoals het schoonmaken van kamers en het contact hebben met psychiatrisch patiënten.



Volgens Pro Persona hebben er geen incidenten plaatsgevonden rond de inzet van bewakers, maar de samenwerking met het uitzendbureau dat de beveiligers leverde is wel stopgezet. De ggz-instelling gaat in een proefproject nu zelf beveiligers werven en opleiden, die meer affiniteit hebben met de geestelijke gezondheidszorg. Beveiligers worden onder meer ingezet bij drugscontroles binnen klinieken met verslaafde patiënten.



Instellingen in de ggz hebben het zwaar door een tekort aan personeel, krimpende budgetten en marktwerking. De miljoenentekorten lopen inmiddels op. Pro Persona, een van de grootste geestelijke gezondheidszorgverleners van Gelderland, verplaatst daarom kleinere klinieken in Ede en Tiel naar grotere locaties, tot teleurstelling van cliënten en personeelsleden.



Later op deze site: Een crisisdienst in crisis, achtergrond over de problemen bij Pro Persona