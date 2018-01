Proefvaren, voor als het water nog verder stijgt

De tekst gaat onder de foto verder Volledig scherm Bewoners van de oude steenfabriek in Beuningen, gaan proefvaren. © Gerard Verschooten Een groepje bewoners van de voormalig steenfabriek, die buitendijks ligt, op de grens van Beuningen en Weurt, verzamelt zich deze donderdagochtend bij de plas naast hun woningen. Met een bootje, want ze gaan proefvaren. Het miezert, het is koud, en de ondergrond is blub, maar binnen blijven is geen optie. Het water van de Waal, waar de oude steenfabriek aan ligt, stijgt. Het peil zou volgende week weleens een dusdanige hoogte kunnen bereiken, dat de bewoners van de buitenwereld worden afgesloten. En dus is het nodig om nu al naar manieren te kijken waarmee ze weg kunnen komen.

Toegangsweg

Jaap Dijkstra is initiatiefnemer van de proeftocht. Hij woont in één van de huizen, èn heeft een boot. ,,We hebben een paar mensen gecharterd om te oefenen", zegt hij. ,,Voor het geval het nodig is volgende week, en het lijkt wel die kant op te gaan." De verwachting is dat het waterpeil van de Waal dinsdag één van de hoogste standen in 15 jaar bereikt. In dat geval loopt de toegangsweg naar de tot woonhuizen omgebouwde steenfabriek onder. ,,De laatste keer dat het hoogwater was, bleef er nog zo'n 10 tot 15 centimeter over", zegt Dijkstra. Maar die marge is er na het weekend waarschijnlijk dus niet.

Het duurt even voordat het bootje, toepasselijk 'De Steenbakker' gedoopt, in het water ligt. Tot het zover is, doden de proefpersonen de tijd door op apps de waterstanden en de verwachtingen door te nemen. Eén bewoner heeft een foto-album bij zich met afbeeldingen van het hoogwater in 1995, die stuk voor stuk door worden genomen. Bang zijn ze niet, voor het wassende water. ,,Als je je hier niet prettig bij voelt, dan had je niet in de uiterwaarden moeten gaan wonen", zegt de één. Een ander is juist blij met het stijgende waterpeil: ,,Kan ik meteen testen of mijn kelder wel waterdicht is."

Even lijkt de motor niet mee te werken. Zit er wel olie in? Is de benzine bijgevuld? Uiteindelijk blijkt een ruk aan de startkabel van iemand met sterkere armen afdoende om het ding aan de praat te krijgen. Het bootje kan bij de proef met gemak de zeven vrijwilligers aan. In een sukkeldrafje zet 'De Steenbakker' koers richting de overkant van de plas. Op naar de dijk, waar de bewoners, voordat ze echt omsingeld zijn door het water, hun auto's neer zullen zetten. Zodat ze vanuit daar met hun voertuig hun weg kunnen vervolgen. Met dank aan 'De Steenbakker' - en de goede voorbereidingen.

