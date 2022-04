Protestconcert in Nijmeegse stationshal: Nederlands Blazers Ensemble steunt Rhea Elise Khoeblal in haar strijd om een zelfstandig leven te leiden

Bekendheid

Rhea Elise Khoeblal (33) is een bekendheid in Nijmegen. Ze was Nijmegenaar van het jaar 2017 en heeft er onder meer voor gezorgd dat het station een piano heeft. Ook is ze straatmuzikant met haar eigen piano.

De pianiste en artistiek leider Bart Schneemann van het Nederlands Blazers Ensemble (NBE) kennen elkaar van lang geleden. In 2000 was de toen 11-jarige Rhea een van de winnaars van de NBE Compositiewedstrijd en mocht ze haar stuk Millennium met het NBE uitvoeren tijdens het Nieuwjaarsconcert in het Concertgebouw Amsterdam. ,,Ik ben zo blij met de steun van deze fantastische muzikanten", zegt Rhea Elise Khoeblal. ,,Ze helpen me bij het protest. Het is een actie die het leven viert en het recht om je talenten te kunnen gebruiken.”