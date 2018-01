Protestschlager over Eurlings: 'Dat pieleke van Camieleke versiert nooit meer een vrouw'

Wie denkt dat het een uitermate ‘plat nummer’ is, heeft het volgens hem mis. Want Wesselink hekelt in het lied juist voormalig CDA-prominent Camiel Eurlings, die zijn ex-vriendin mishandelde. ,,En daar later ook nog over loog. Dat kan dus gewoon niet.”



Wesselink is zelf een rasechte CDA’er, maar drijft toch flink de spot met zijn partijgenoot. Hij noemt zijn nummer ‘ludiek’. ,,Het is zeker niet goedkoop.” Wesselink bezingt hoe ‘Camieleke’ als taakstaf in het plantsoen schoffelt. Met op zijn rug in koeienletters: ‘Ik zal het nooit meer doen’.