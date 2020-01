PVV wil debat over inspreken 12-jarige Lars én rol van vader bij provincie Gelderland

Vader Westra heeft een adviesbureau op het gebied van duurzaamheid en werkt in die hoedanigheid voor de Provincie Gelderland. En juist duurzaamheid en klimaat vormden belangrijke thema's in de speech van de jonge Lars uit Nijmegen.

'Politieke proces beïnvloed’

Volgens PVV-statenlid Ton Diepenveen schoof zijn vader zijn zoon naar voren en heeft hij daarmee het politieke proces beïnvloed en zijn eigen missie binnen de provincie versterkt. In het debat wil de PVV te weten komen of het provinciebestuur op de hoogte was van het feit dat de jonge inspreker een zoon is van iemand die voor de provincie werkt en of dit past binnen de gedragscode voor integriteit.