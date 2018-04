Qader in Afghanistan: Honing

Aan schietpartij ging afpersing gezin vooraf

7:05 NIJMEGEN - Aan het schot dat maandagavond is gelost in het Nijmeegse stadsdeel Lindenholt is een gewelddadige confrontatie tussen twee paar broers van twee verschillende families vooraf gegaan. Bij de schietpartij is een 19-jarige Nijmegenaar - een van de jongens - gewond geraakt.