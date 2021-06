Raad van State maakt korte metten met Nijmeegse aanpak wildgroei studentenkamers: ‘Onredelijk en onzorgvuldig’

Illegale studentenhuizen

De consequentie in Nijmegen is in ieder geval dat honderden vermeende illegale studentenhuizen - vooral in wijken als Bottendaal en Nijmegen-Oost - in een klap vrijuit gaan. Volgens de Raad van State had Nijmegen ten slotte ook moeten kijken naar de belangen van bewoners - veelal studenten - en verhuurders, zeker in gevallen waarbij een pand al jaren als studentenhuis in gebruik was en volgens het nieuwe beleid in één klap illegaal was: ‘Dat heeft de gemeente niet gedaan. Dat vindt de Afdeling bestuursrechtspraak onredelijk en onzorgvuldig.’