Radboud Universiteit neemt alweer afstand van Roos Vonk om vergelijking bio-industrie met Holocaust

NIJMEGEN - De Radboud Universiteit in Nijmegen neemt alweer afstand van haar hoogleraar Roos Vonk. Dit keer noemt de universiteit het ‘onnodig en kwetsend’ dat Vonk de vleesindustrie met de Holocaust vergeleek. Dat deed ze in een opinieartikel dat deze zomer in NRC Handelsblad verscheen.

In het artikel schrijft Vonk dat varkens worden behandeld 'als productiegoederen zonder gevoel en zonder individualiteit, zoals ook ooit slaven en Joden. In die zin leven we te midden van een grootschalige industriële holocaust'.

Frits Barend

Quote Het college betreurt het dat door het gebruik van de term Holocaust zoveel mensen geraakt zijn Daniel Wigboldus Het artikel stuitte op kritiek van onder anderen Frits Barend, die afgelopen weekend in het Parool schreef dat hij het kwetsend vindt dat zijn voorouders worden vergeleken met mestvarkens.

Collegevoorzitter Daniel Wigboldus van de Radboud Universiteit schrijft in een verklaring: 'Iedereen mag stelling nemen in het publieke debat. Maar de verwijzing die Roos Vonk in het stuk maakt naar de Holocaust is in onze ogen onnodig en kwetsend. Het college betreurt het dat door het gebruik van de term Holocaust zoveel mensen geraakt zijn.'

De universiteit laat weten dat Vonk en het college hierover hebben gesproken en volgens de universiteit is Vonk het met de mening van het college eens. Nadat haar artikel op veel weerstand stuitte, had de hoogleraar zelf in NRC al toegegeven dat haar vergelijking niet handig was. Ze had hem beter niet kunnen maken, schreef ze. 'De term (Holocaust, red) ligt gevoelig en trekt daardoor alle aandacht.'

Vaker fout

Vonk, behalve hoogleraar psychologie ook dierenactivist, ging vaker de fout in. In 2011 kreeg ze een berisping van de universiteit, omdat ze meewerkte aan een frauduleus onderzoek van hoogleraar Diederik Stapel. Dat onderzoek ging over de psychologische effecten van vlees eten. Vleeseters zouden hufteriger zijn dan niet-vleeseters. Stapel bleek de resultaten van het onderzoek te hebben verzonnen en Vonk trad met die resultaten naar buiten zonder ze te controleren.