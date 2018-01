Radboud sluit spoedeisende hulp door langdurige computerstoring

NIJMEGEN - Het Radboudumc heeft vrijdagmiddag per direct de spoedeisende hulp gesloten vanwege een storing in het computernetwerk. Patiënten worden doorverwezen naar andere ziekenhuizen.

Voor patiënten die al in het ziekenhuis liggen 'is de zorg gewaarborgd', zo verzekert het ziekenhuis op haar website. Het ziekenhuis adviseert mensen die medicijnen nodig hebben uit te wijken naar een andere apotheek. De opnamestop geldt voor het gehele ziekenhuis.

Ongerustheid

Het Radboud beklemtoont dat patiënten die al in het ziekenhuis liggen geen risico's lopen. Ongerustheid daarover is onnodig, aldus de woordvoerder. ,,Voor hen is de medische zorg beslist gewaarborgd.’’

In sommige delen van het ziekenhuis werken de computers naar behoren, op andere afdelingen niet. Beelden zoals foto's en mri's worden niet zichtbaar op het computerscherm. Artsen konden de informatie uit de elektronische patiëntendossiers niet raadplegen.



,,We moeten handmatig werken. Uitslagen van onderzoeken in het lab komen normaliter bij een arts op het scherm. Nu moet iemand de uitslag uitdraaien en naar een arts lopen. Dat kost extra handelingen en dus tijd’’, geeft een woordvoerder van het Radboudumc een voorbeeld.

Quote We hopen het in elk geval voor zaterdagochtend te hebben opgelost

Duister

Het academisch ziekenhuis tast nog volledig in het duister over de oorzaak van de grootschalige computerstoring. ,,We werken keihard aan het probleem. De storing zit diep in onze systemen. We verwachten dat dit pas vannacht is opgelost. We hopen het in elk geval voor zaterdagochtend te hebben opgelost’’, zegt een woordvoerder.