Radboud stelt geplande operaties uit om griepgolf

Het Nijmeegse Gelderlander Ver­kie­zings­de­bat, komt u donderdag ook?

11 maart NIJMEGEN - Welke partij regelt de huishoudelijke hulp goed? Wie voorkomt dat er nog meer studentenwoningen komen in Nijmegen-Oost en Bottendaal? Wordt het niet tijd dat de automobilist meer wordt verwend dan de fietser? Is er in Nijmegen wel plek voor nieuwe windmolens? Is het niet tijd voor een verlaging van de lokale belastingen? Kunnen camera's voor meer veiligheid zorgen in wijken en de binnenstad?