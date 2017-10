Radboud Universiteit aast op prestigieus ruimte-instituut

Bij SRON loopt een aantal langjarige onderzoeken. Een daarvan gaat over de vraag of er elders in het heelal ook intelligente levensvormen bestaan. Onderzoekers bij het Utrechtse instituut speuren het heelal af naar planeten die in dezelfde omstandigheden verkeren als de aarde. Dat gebeurt aan de hand van analyses van licht en geluidsgolven. Het doel daarbij is om de vraag te beantwoorden of er elders in het heelal ook beschavingen zijn ontstaan.



SRON heeft ook een programma dat gericht is op de aarde. Vanuit de ruimte worden observaties gedaan en meegewerkt aan onderzoek naar klimaatverandering. Een ander onderdeel van het werk van SRON bestaat uit het maken van geavanceerde instrumenten die gebruikt worden bij internationaal ruimteonderzoek. In samenwerking met de TU Delft ontwikkelde SRON camera's die door de NASA gebruikt gaan worden bij een ruimtemissie.