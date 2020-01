Radboud Universiteit: iedereen moet alert zijn op cyberaanval

Een primeur die 10 april wereldkundig werd gemaakt en nog steeds nagalmt, aldus Wigboldus. ,,Volgens Science Magazine was het de wetenschappelijke doorbraak van het jaar. Onze eredoctor Robbert Dijkgraaf sprak van een keerpunt. Hoofdredacteur van New Scientist, Jim Jansen, vond de foto zo iconisch dat hij Falcke uitriep tot man van het jaar.”



Fietsers

Wigboldus roemt verder het hoge aantal medewerkers dat op de fiets naar de universiteit komt: 60 procent. ,,We zijn daardoor één van de elf landelijke fietsambassadeurs geworden van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.”



In zijn nieuwjaarstoespraak wijst Wigboldus verder op de toegenomen internationalisering van de Radboud Universiteit. Inmiddels telt de Radboud Universiteit studenten uit meer dan honderd landen. Het percentage internationale studenten bleef met 10 procent wel gelijk. Het aantal Duitsers is voor het eerst minder dan 50 procent. ,,Dat betekent meer diversiteit op onze campus”, schetst Wigboldus die ontwikkeling.