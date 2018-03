Radboud voorop in strijd tegen zeldzame kanker

Daarvoor gaan ziekenhuizen in heel Nederland zich specialiseren. Ook komt er een landelijke campagne om huisartsen, tandartsen en mondhygiënisten bewuster te maken van signalering van bijvoorbeeld verdachte plekjes in de mond.

Ziekenhuizen gaan bekijken waar landelijke expertcentra kunnen komen per zeldzame oncologische aandoening. ,,Dat kan in academische, maar net zo goed in streekziekenhuizen", zegt Carla van Herpen, sinds 1 januari hoogleraar Zeldzame Kankers. Zij is de eerste hoogleraar in Nederland in dit vakgebied en trekker voor de landelijke initiatieven.

Met gebundelde kennis moet het makkelijker worden bij elke patiënt de beste behandeling te geven. ,,Door onbekendheid worden die nu vaak over het hoofd gezien. Komend jaar willen we sluitende afspraken maken om het tij te keren", aldus Van Herpen.

Genezingskans

Jaarlijks krijgen 23.000 nieuwe patiënten een zeldzame kanker, de helft overleeft de eerste vijf jaar niet. Bij veelvoorkomende kankers is de genezingskans gestegen naar 70 procent.

Eén op de vijf kankerpatiënten heeft een zeldzame soort. Van een zeldzame kanker is in Nederland sprake als minder dan 6 op de 100.000 mensen per jaar die kanker krijgen. Er zijn 200 soorten zeldzame kanker; van alle kankers valt 86 procent onder de categorie 'zeldzaam'.

Door onbekendheid duurt het vaak langer voordat de diagnose wordt gesteld. ,,Een knobbeltje in een borst is voor elke huisarts alarmerend. Maar bij een knobbeltje in je wang denkt de huisarts aan een verstopte speekselklier, niet aan kanker. Soms kom je pas na een half jaar in het ziekenhuis."

Bij veelvoorkomende kankers wordt ook nog eens veel vaker een relatief nieuwe therapie uitgetest, zoals immuun- en hormoontherapie en behandelingen op basis van dna-onderzoek ,,Die zijn steeds succesvoller, wat de hogere genezingskans bij veelvoorkomende kankers mede verklaart. Bij de zeldzame kankersoorten moeten we nog grotendeels beginnen met die innovatieve behandelingen.''

Europa

Volgens Van Herpen is een systeem nodig waarbij gegevens van patiënten makkelijker gekoppeld kunnen worden. ,,Niet alleen binnen Nederland, maar binnen heel Europa. Dan kunnen we veel beter meten wat het resultaat is per patiënt per soort behandeling.''