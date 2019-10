Radboudumc Nijmegen start met geslachtsoperaties in centrum voor transgenders

Omdat door de sterk gestegen vraag wachtlijsten onaanvaardbaar zijn opgelopen, is Nijmegen door het ministerie van VWS gevraagd een kliniek te starten die zich richt op Oost- en Zuid-Nederland. Nu kunnen patiënten alleen terecht in Amsterdam (Amsterdam UMC) of Groningen (UMCG).



In eerste instantie worden alleen kinderen en adolescenten geholpen. Het Amalia Kinderziekenhuis, onderdeel van het Radboudumc, is hiervoor de aangewezen locatie. ,,We starten met twee nieuwe kinderen en/of jongeren per week. Eind volgend jaar verwachten we wekelijks vier nieuwe patiënten te kunnen aannemen.”