Radboudumc plaatst ontroerend gedicht over drama Oss: 'Zeg dat het niet waar is'

NIJMEGEN/OSS - Na het dramatische bakfietsongeluk in Oss van afgelopen donderdag is een 11-jarig meisje met zware verwondingen naar het Radboudumc in Nijmegen gebracht. Bij de medewerkers is het noodlottige ongeval hard aangekomen, zegt internist-oncoloog Ingrid Desar. Ze deelde zaterdag op Twitter een ontroerend gedicht dat op het intranet van het ziekenhuis is geplaatst.

Hoe ga je als hulpverlener om met verschrikkelijke tragedies, zoals in Oss afgelopen donderdag? Daar probeert de schrijver van het gedicht antwoord op te geven. Dat doet hij op een manier die hem siert: openhartig en ingetogen, maar bovenal met respect en terughoudendheid.

'Zeg dat het niet waar is'

,,Dit is ons werk, 'business as usual'. Maar vandaag is het anders. Vandaag raakt het ons intenser, we zijn er stil van en het maakt ons bescheiden", schrijft de zorgverlener onder meer.

Dat het drama vier kinderlevens heeft geëist is voor hem simpelweg niet te bevatten. ,,Kinderen die net het ochtendlicht van hun levensreis ervaren. Ouders die vertrouwen op bakfiets, spoorweg en buitenschoolse opvang. Gezinnen verbijsterd, ontwricht en verscheurd. Zeg toch dat het niet waar is."

Toestand

Over de huidige toestand van het 11-jarig meisje uit Oss en de 32-jarige begeleidster uit Heesch is niets bekend. Vrijdag wilde de politie alleen kwijt dat ze nog in het ziekenhuis liggen. Het onderzoek naar de oorzaak van het drama is dit weekend in volle gang.

Het complete gedicht kun je hieronder lezen:

Vier kinderen overlijden, een 11-jarig zusje en begeleidster raken ernstig gewond.

Kinderen die net het ochtendlicht van hun levensreis ervaren.

Ouders die vertrouwen op bakfiets, spoorweg en buitenschoolse opvang.

Gezinnen verbijsterd, ontwricht en verscheurd.

Twee traumaheli's, SEH-, operatie- en intensive care teams. Iedereen werkt naarstig om menselijk lijden te beperken.

Dit doen wij elke dag, hiertoe zijn we opgeleid en uitgerust.

Dit is ons werk, 'business as usual'.

Maar vandaag is het anders.

Vandaag raakt het ons intenser, we zijn er stil van en het maakt ons bescheiden. Want ja, dit is wel ons werk, 'business as usual'.

Maar zeg toch dat het niet waar is.

Want ook al zijn wij hiertoe opgeleid.

Waarom verandert er zo weinig terwijl wij zoveel doen?

Waarom verzacht niet het leed?

Het raakt ons, het maakt ons stil, het maakt ons bescheiden.

Toch ruikt juist dit aan de zingeving van ons werk.

Er zijn, er voor zorgen en er steeds weer voor gaan.

Maar zeg dat het niet waar is.