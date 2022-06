Rally van 2400 kilometer in een afgereden Passat: PFF PFF maar dan natter

De start was in het Brabantse Asten vanwaar Ivo Albers (29), Ricardo van Susteren (34) en Kenny Peters (35) op weg gingen voor de Mega Run die hen naar België, Luxemburg, Frankrijk, Italië, Slovenië, Oostenrijk en eindpunt Tsjechië moet brengen. ,,Dan hebben we er 2.400 kilometer op zitten en vandaar moeten we terug naar Groesbeek zien te komen", vertelt Ivo. ,,Dat is ook nog eens 600 kilometer. Komende vrijdag 17 juni zouden ze thuis moeten zijn.” De drie Groesbeekse avonturiers hebben dan zes landen aangedaan in vijf dagen dus.