Ramon L. krijgt 17 maanden celstraf voor rellen tijdens G20-top Hamburg

HAMBURG/NIJMEGEN - Nijmegenaar Ramon L. heeft een celstraf gekregen van 1 jaar en 5 maanden voor zijn aandeel in de rellen bij de G20-top in Hamburg in juli van dit jaar. Dat heeft de rechter vandaag uitgesproken.

Zijn celstraf is voorwaardelijk. L. komt na drie maanden voorarrest in de Duitse cel nu vrij, maar als hij binnen drie jaar weer in de fout gaat in Duistland, moet hij de resterende 14 maanden celstraf alsnog helemaal uitzitten.

Kwartier van woede

L., die zich vandaag voor de rechtbank in Hamburg moest verantwoorden voor zijn aandeel in rellen tijdens de G20-top in Hamburg, zegt een 'kwartier van woede' te hebben gehad. Daarbij heeft hij een glazen asbak bij een café gepakt en die richting een politie-auto gegooid.

De Duitse rechter vroeg hem vanochtend waarom hij na één keer gooien niet ophield, maar dat nog een tweede, derde en vierde keer deed. Hij gooide twee maal richting agenten en twee keer naar een politie-auto. ,,Ik dacht niet na’’, zegt L. daarover. ,,Ik heb niet rationeel gehandeld.’’

Vriend

De 33-jarige zat vanochtend netjes gekleed in de rechtbank. Hij heeft een verklaring voorgelezen en op een kaart aan de rechter laten zien waar hij gelopen heeft. Volgens L. reisde hij tijdens de top in juli met een vriend naar Hamburg, maar verloor hij hem uit het oog. Hij kwam daarop alleen in de rellen terecht.