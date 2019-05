Rattenoverlast in Kronenburgerpark, dus eendjes svp niet meer voeren

De oproep volgt op klachten van buurtbewoners. Onder anderen aanwonende Lyon Romijnders trok aan de bel. Zij heeft al jaren last van het ongedierte in haar voortuin. De laatste maanden is volgens haar sprake van een ware plaag. ,,Vooral in de vroege ochtend en met de avondschemering huppelen die beesten over je voeten.”



Ongedierte

De Dar, verantwoordelijk voor de bestrijding van ongedierte, erkent dat sprake is van overlast. ,,Vooral in de hoek bij de visboer en de volière.” Een belangrijke oorzaak is volgens een Dar-woordvoerster het veelvuldig voeren van brood aan de eenden. ,,De ratten worden al bestreden met rattenvallen. Maar als de ratten met het eendenvoer genoeg te eten vinden, lopen ze daar minder snel in.”



Bovendien worden de vijvers troebel van het eendenvoer. Dat zorgt voor stank. Ook dat trekt het ongedierte aan. ,,Wij als Dar doen wat we kunnen voor de bestrijding. We legen geregeld de openbare afvalbakken. En ruimen bijvoorbeeld het zwerfafval op. In het zomerseizoen zetten we verder extra afvalbakken in het Kronenburgerpark.”