Rattenplaag drijft Nijmegenaren tot wanhoop: ‘Ik slik nu medicijnen, ik ben zó bang’

Het ontbrak er alleen nog maar aan dat het beest met een pootje ging zwaaien. ,,Zo bizar zag het eruit. Ik zat op de bank naar een Netflix-serie te kijken. Ineens zag ik de hond gebiologeerd naar boven kijken. Zat er een rat in een gat van de muur terug te staren. Alsof-ie de hele tijd had zitten meekijken naar de televisie.”



Als het niet zo angstaanjagend was geweest, dan had Eline Hagen er misschien nog wel om kunnen lachen. Maar nee, ze is geen held waar het ratten betreft.



En die dieren bezoeken haar woning aan de Nijmeegse Lingestraat (Waterkwartier) de laatste weken met grote regelmaat. Zozeer, dat ze de wanhoop nabij is en huilend haar verhaal doet.