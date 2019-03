Rauwe aardappels zorgen voor opstootje in Millingse optocht

Renovatie Waalbrug Nijmegen start maandag

17:41 NIJMEGEN - De langverwachte renovatie van de Waalbrug in Nijmegen die anderhalf jaar gaat duren, begint maandag. Automobilisten zullen er de komende weken nog weinig hinder van ondervinden. Dat verandert eind maart, begin april. Dan zijn er voor de weggebruikers maar twee rijstroken beschikbaar in plaats van vier. Dagelijks rijden er 55.000 auto's over de Waalbrug.