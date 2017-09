Ravage op A73 na ongeval met bestelbus en auto's, snelweg dicht

Volgens ooggetuigen is de ravage groot. Een vrouwelijke bestuurder van een personenauto is gewond geraakt en per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De politie kon kort voor 13.30 uur nog niet zeggen of er meer gewonden zijn.



Automobilisten op de A73 kregen in beide richtingen na het incident te maken met een vertraging oplopend tot meer dan 30 minuten. Kort na 14.00 uur stond er elf kilometer richting Nijmegen, de andere kant op stond eveneens een flinke file door 'kijkers'.



Verkeer vanuit Eindhoven en Den Bosch richting Nijmegen en Arnhem moet omrijden via de A67, de A2 en de A50. Ook voor verkeer richting het zuiden is een omleiding ingesteld.