Rechtbank spreekt oom en opa van Sieneke ook vrij van betrokkenheid bij hennepkwekerij

Sieneke's opa Wim is verdrietig en boos over ophef rondom drugslab

NIJMEGEN - Een drugslab op zijn terrein? Opa Wim (71) is verbijsterd. En verdrietig en boos. Omdat kleindochter Sieneke in de berichtgeving werd meegesleurd. Omdat hij opnieuw voor moordenaar werd uitgemaakt, terwijl hij dat niet is.

13 juli