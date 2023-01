Rechter: Mtb-route Nijmegen mag open blijven want VNC van Jaap Dirkmaat is geen dierenbeschermer

De bezwaarmaker tegen deze route, de Vereniging Nederlands Cultuurlandschap (VNC) van natuurbeschermer Jaap Dirkmaat, is volgens de rechter geen belanghebbende. Uit de statuten van deze vereniging blijkt namelijk niet dat de bescherming van diersoorten tot haar doelstellingen behoort. Daarom is hun bezwaar niet ontvankelijk verklaard.

Beschermde diersoorten

Jaap Dirkmaat ageert met zijn VNC al geruime tijd tegen de aanleg van de nieuwe mountainbikeroutes door het Rijk van Nijmegen. Deze route bestaat sinds 2020 uit vier lussen in de gemeenten Nijmegen, Berg en Dal en Mook en Middelaar. Op en nabij deze paden leven de beschermde diersoorten zandhagedis, hazelworm en vliegend hert.

Daarom verzocht VNC de provincie Gelderland handhavend op te treden tegen deze route. Dat verzoek werd door de provincie ongegrond verklaard, waarna de vereniging beroep aantekende bij de rechtbank. Die heeft eerst bekeken of de provincie over het verzoek van VNC een besluit mocht nemen, en constateert dat dit niet mocht aangezien de vereniging niet belanghebbend is.

De provincie had het verzoek dus niet-ontvankelijk moeten verklaren, in plaats van niet-gegrond. In de praktijk komt dat op hetzelfde neer: de provincie hoeft niet handhavend op te treden en de mtb-route mag open blijven. Overigens is de provincie niet doof voor de kritiek van de natuurbeschermer: de stichting MTB-Routenetwerk Rijk van Nijmegen heeft van de provincie wel de opdracht gegeven maatregelen te treffen voor de drie beschermde diersoorten.

Traject Westermeerwijk

Dirkmaat liet eerder weten in eerste instantie zijn pijlen te richten op het traject door Westermeerwijk aan de rand van Nijmegen. Dat is het leefgebied van het vliegend hert. Daarna wilde hij de rest van de route juridisch aanpakken. Mountainbikers horen volgens hem niet thuis in deze natuurgebieden.

Volledig scherm Vliegend hert (links), zandhagedis (rechts boven) en hazelworm (rechts onder) zijn beschermde dieren die gevaar lopen op de mtb-routes in het Rijk van Nijmegen. © Getty Images / Natuurmonumenten / Ravon

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.