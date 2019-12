Rechter trapt op de rem bij plaatsen skaeve huse bij snelweg A15

video Hooggeëerd publiek ruilt maar wat graag kerstdis in voor Nijmeegse kerstcir­cus

10:14 NIJMEGEN - Oeps, truc mislukt. De bal gaat niet zoals gepland op ingenieuze wijze door het netje, maar valt op de grond. De circusartieste kijkt even beteuterd, maar dat is nergens voor nodig. Het hooggeëerde publiek van het kerstcircus in Nijmegen is niet al te kritisch en geeft in plaats daarvan zelfs een opbeurend applaus. Het is Kerstmis nietwaar?