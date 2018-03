Recreatief of de marathon, op natuurijs is het goed schaatsen; bekijk hier de foto's

Video Als 9-jarige het hele jaar in korte broek: 'Buiten kijken mensen wel eens raar'

15:55 NIJMEGEN - Stoere jongens, ferme knapen. Zo mogen Jules Bonner en Faas Reukers wel omschreven worden. Om geld in te zamelen voor Serieus Request hebben de twee 9-jarige basisscholieren van De Akker in Nijmegen begin januari afgesproken heel 2018 in korte broek te lopen. Weer of geen weer. Zelfs in de snijdende kou van de laatste dagen piekeren ze er niet over om op te geven.