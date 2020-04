‘Regel huurverlaging voor ondernemers in nood’

OPROEP: Koningsdag: wat doe jij vandaag?

14:05 Koningsdag 2020 in coronatijd is heel anders dan andere jaren. Wat ga jij vandaag doen om het toch een beetje te vieren? Heb je gezongen in de deuropening, of een instrument gespeeld. Of ben je met je hele gezin koningsspelen in je eigen achtertuin aan het doen. Laat het ons weten wat je aan het doen bent of gedaan hebt op deze speciale Koningsdag.