Regio Nijmegen krijgt na meivakantie speciale ‘Oekraïnescholen’: ‘Belangrijkst dat ze veel spelen’

In Nijmegen starten naar verwachting rond de dertig kinderen in nog leegstaande lokalen van de nieuwe basisschool De Boomgaard in Lent. Kleuters worden verwezen naar de meest nabije basisschool en 12-jarigen alvast naar het voortgezet onderwijs. In Malden is basisschool De Tovercirkel de beoogde leslocatie voor álle kinderen in de basisschoolleeftijd. Vooralsnog staan daar 26 kinderen ingeschreven om vanaf maandag 9 mei les te volgen in lokalen die bij gebrek aan leerlingen niet worden gebruikt.