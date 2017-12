Regio stemt Frank Boeijen en Rowwen Hèze hoger in Top 2000

De opvallendste topliedjes in Nijmegen (postcode 6500):

19 (237) Kronenburg Park - Frank Boeijen Groep (1985)

81 (533 )Witch Doctor - De Staat (2014)

265 (1268) The Less I Know The Better - Tame Impala (2015)

6 (25) Africa - Toto (1982)

150 (577) Feel Good Inc - Gorillaz (2005)

175 (630) Into My Arms - Nick Cave & The Bad Seeds (1997)

139 (495) Everything Now - Arcade Fire (2017)

50 (178) Mr. Brightside - The Killers (2005)

451 (1498) Kids - Mgmt (2008)

209 (672) Let It Happen - Tame Impala (2015)