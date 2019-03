Renovatie Waalbrug Nijmegen start maandag

video In Groesbeek is het niet zo moeilijk om als minderjari­ge tijdens carnaval aan bier te komen

15:08 GROESBEEK - Bier lijkt onlosmakelijk verbonden met carnaval, ook voor minderjarigen. ‘Alcoholgebruik is iets dat erbij hoort. In Groesbeek nog wel iets meer dan in de rest van Nederland’.