Restaurants, schouwburgen en bioscopen halfleeg door wedstrijd Nederland - Argentinië: ‘Het personeel kijkt stiekem in de keuken’

,,We kunnen zestig mensen herbergen. Normaal hebben we op een vrijdagavond zo’n vijftig reserveringen, nu minder dan twintig”, zegt Michael Stekhuizen, eigenaar van restaurant De Spil in Groesbeek. ,,Dat is zo’n 60 procent minder. We hebben er dus wel wat last van, maar dat hoort bij het horecabestaan. Laat de mensen maar lekker voor de buis zitten, dan hebben ze de volgende keer meer honger.”

Quote Het personeel kijkt stiekem in de keuken Misha Rothof, Grand café De Douairière

Restaurants, bioscopen en theaters zitten vrijdagavond een stuk minder vol dan op een reguliere vrijdagavond. Het Nederlands elftal speelt de kwartfinale van het wereldkampioenschap voetbal in Qatar, tegen Argentinië en dat houdt miljoenen aan de buis gekluisterd. Vanaf 20.00 uur, primetime voor het uitgaansleven.

‘Als Nederland wint, gaan mensen waarschijnlijk juist de stad in’

,,Wij hebben de helft minder reserveringen dan gewoonlijk op vrijdag”, zegt Berdies Abdelaziz van bioscoop Vue in Nijmegen. ,,Je ziet het vaker in de horeca: de kleinste dingen hebben invloed. Zowel positief als negatief. Als Nederland wint gaan mensen waarschijnlijk juist de stad in, om het te vieren. Alleen hebben wij daar als bioscoop niets aan.”

Volledig scherm Restaurant De Spil in Groesbeek heeft 60 procent minder reserveringen deze vrijdagavond. © Theo Peeters

Schouwburg Cuijk heeft twee voorstellingen gepland: Moordmysterie, afgeleid van het idee van de escape room, met deelname van het publiek, en Sympathy for the Devil, muziektheater gebaseerd het werk van The Rolling Stones. Voor de eerste voorstelling zijn 48 kaarten verkocht, voor de tweede 247. ,,Een stuk of vier mensen hebben deze week gebeld met de vraag of ze hun ticket konden annuleren. Maar dat kan niet, dat moet zeven dagen van tevoren”, zegt Fred van Rossum van de Cuijkse schouwburg. ,,Dus misschien komen er nu wat minder mensen naar de voorstellingen.”

‘Wij hebben de Sekszusjes, daar komen vooral vrouwen op af’

Theater Agora in Druten merkt niets van concurrentie van het voetbal. ,,We hebben een zaal die voor driekwart vol zit en we hebben niet één verzoek om een annulering gehad”, zegt programmeur Natalie van der Aa. ,,Maar dat heeft waarschijnlijk te maken met de aard van de voorstelling. We hebben de Sekszusjes, die proberen de taboes rond seks te doorbreken. Daar komen vooral vrouwen op af. Die zijn al blij dat ze weg zijn bij hun man die voetbal kijkt.”

Grand café De Douairière in Boxmeer heeft voor de vrijdagavond een kleine 35 reserveringen. ,,Normaal zijn dat er tegen de zestig”, zegt Misha Rothof, die de zaak met haar partner bestiert. ,,We hebben één annulering gehad vanwege het voetbal, een tafel voor zeven personen. Mensen kunnen hier in de zaak niet kijken. Het personeel kijkt stiekem op de tablet in de keuken, maar in het restaurant staat geen televisie aan.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.