Rianne (23) ging van ‘kaasmeisje’ naar kaaskenner van heel Nederland

NIJMEGEN - In kaas zitten mooie verhalen. Over koeien, geiten, schapen en waterbuffels. Over het maakproces, rijping en verrukkelijke combinaties met wijnen. Hoe kan het dat uitgerekend in het land van kaaskoppen zo’n product nauwelijks aandacht krijgt in opleidingen voor gastronomie?