Rijden auto’s te hard op de Willemsweg? Dat blijkt niet uit de metingen van de gemeente Nijmegen

VIDEO Fiets vliegt metershoog de lucht in na aanrijding en blijft hangen aan straatnaam­bord in Nijmegen

NIJMEGEN - Op de kruising Willemsweg met de Génestetlaan heeft zich in de nacht van vrijdag op zaterdag een bizarre aanrijding plaatsgevonden. Rond 00.50 uur zag een automobilist om onbekende reden een fietser over het hoofd waarna deze werd geschept. Als gevolg van de aanrijding vloog de fiets letterlijk metershoog in de lucht waarop de tweewieler bleef hangen aan een straatnaambord die tegen een lantaarnpaal was gevestigd.

2 april