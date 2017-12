Rijn en Waal stijgen razendsnel

Oud NEC-man Wim Rip gereanimeerd tijdens duel PSV tegen Groningen

13 december PSV-videoanalist Wim Rip (56) uit Wageningen heeft tijdens FC Groningen-PSV een hartstilstand gekregen en is opgenomen in het Academisch Ziekenhuis in Groningen. Trainer Phillip Cocu gaf daarom na de wedstrijd tussen de twee ploegen geen persconferentie, lichtte PSV-perswoordvoerder Thijs Slegers toe.